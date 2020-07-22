Merve Oflaz da o modaya uydu!

Çeşme'de sezonu açan Arka Sokaklar dizisinin yıldızı Merve Oflaz, denizin ve güneşin tadını çıkardı. Ünlü oyuncu arkadaşlarıyla beraber güneşlendi.

32 yaşındaki güzel oyuncu, son dönemlerde "beach'te selfie" modasına uyarak, sosyal medyada paylaşımlar yaptı.

Sonrasında denize giren Merve Oflaz, deniz keyfini kısa tuttu. Ardından tekrar arkadaşlarının yanına geçtiği görüldü.

MERVE OFLAZ KİMDİR?

Sevilen isim Merve Oflaz, 23 Mayıs 1988 tarihinde İstanbul’un Beykoz ilçesinde doğdu. İlkokulu Nursen Fuat Özdayı İlk Öğretim Okulu'nda okudu. Küçük yaşlardan bu yana sporla ilgilenen Oflaz, aynı zamanda ilkokul yıllarında okulun tiyatro grubundaydı. Lisedeyken tenis ve yüzmeyle ilgilendi. Merve Oflaz, liseden sonraki döneminde; Oto Show ve Boat Show gibi organizasyonlar gibi birçok işte çalıştı. 2008 yılında Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunun sınavlarını kazandı.

Okuluna henüz devam ederken, 2008 yılında Show TV'de Acun Ilıcalı'nın sunduğu "Var Mısın Yok Musun" adlı yarışmaya katıldı. Yaklaşık 50 bölüm yarışmacı olarak 3 ay boyunca ekranlarda oldu. Var mısın Yok musun'da 80 bin lira kazandı.

2010 yılında, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunuculuğunu da yaptığı ve yarışanlar "Var mısın Yok musun" yarışmacılarından seçildiği Panama'da yapılan "Survivor Kızlar – Erkekler" yarışmasına katıldı ve sezonun şampiyonu oldu. Yarışmanın ardından direksiyon ve oyunculuk eğitimi alan Merve Oflaz, çeşitli reklam filmlerinde oynadı. 2012 yılında " Kalbim 4 Mevsim" adlı dizide Aslı karakterini canlandırdı.

2014 yılında "Gulyabani" adlı sinema filminde; Deniz Uğur, Ceyda Ateş, Melike Öcalan, Didem Balçın, Mustafa Üstündağ, Kenan Ece, Cüneyt Arkın, Perihan Savaş ile beraber rol aldı.

2014 yılında Ölü Ozanlar Derneği filminde Robin Williams'ın canlandırdığı efsanevi öğretmen karakterinden esinlenerek uyarlanan "Not Defteri" adlı dizide Ebru Özkan ve Fatih Al ile beraber oynadı.

Asıl çıkışını ise bir döneme damga vuran "Muhteşem Yüzyıl"dizisinde yaşadı. Yönetmenliğini Taylan Biraderler'in yaptığı, yapımcılığını Timur Savcı'nın üstlendiği dizide Ayşe Hatun karakterine hayat verdi.