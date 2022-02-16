Merve Şebnem Oruç kimdir? Kaç yaşında, nereli? Merve Şebnem Oruç'un biyografisi Siyasi yazıları ile ön plana çıkan Merve Şebnem Oruç'un kim olduğu merak ediliyor. Peki, Merve Şebnem Oruç kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Merve Şebnem Oruç'un biyografisi...

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Yorumcu ve yazar Merve Şebnem Oruç sosyal medyada sık sık kendisinden söz ettiriyor. Merve Şebnem Oruç'un biyografisi araştırılıyor. Bu bağlamda, Merve Şebnem Oruç kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Merve Şebnem Oruç'un biyografisi... MERVE ŞEBNEM ORUÇ KİMDİR? 1980 senesinde Lüleburgaz’da dünyaya gelen Merve Şebnem Oruç 41 yaşındadır. Mimarlık, fizik ve felsefe eğitimlerinden sonra 10 sene boyunca özel sektörde, uluslararası şirketlerde çalışmıştır. Bilişim alanında üst düzey yöneticilik, genel müdürlük ve danışmanlık yapmıştır. 2013 senesinden bu yana medya sektöründe faaliyet göstermektedir. TRT’nin İngilizce haber kanalı TRT World’ün kuruluşunda yer aldı, online departmanını kurdu. Yeni Şafak gazetesinin yanı sıra çeşitli yerli ve yabancı gazete ve platformlarda köşe yazıları ve analizleri yayınlamaktadır. Aynı zamanda Tvnet televizyonunda hazırladığı “Karşı Karşıya” programını sunmaktadır. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri Merve Şebnem Oruç