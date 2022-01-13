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Meryem İrem Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında?

Pop müziğinin sevilen isimlerinden olan Edis'in geçtiğimiz günlerde samimi bir şekilde eğlendiği güzel kişinin kim olduğu merak ediliyordu. Peki Meryem İrem Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

Meryem İrem Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında?

Son dönemin popüler isimlerinden 31 yaşındaki Edis'in yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü. Ünlü şarkıcının Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin ile yakınlaştığı ortaya çıktı. Bunun üzerine İrem Şahin'in kim olduğu merak edildi. Biz de haberimizde 'Meryem İrem Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında?' sorularına yanıt verdik...

MERYEM İREM ŞAHİN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin 26 yaşındadır. Edis, geçtiğimiz haftalarda Maçka'daki bir mekanda eğlenmiş ve sarışın bir güzel ile dudak dudağa öpüşürken objektiflere takılmıştı.

Meryem İrem Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında?

Kimliği merak edilen güzelin Meryem İrem Şahin olduğu öğrenildi. İrem Şahin'in yakın çevresinden yapılan açıklamada ise, Edis ile arkadaş oldukları söylendi.

Meryem İrem Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında?

Emine Özfalcı
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