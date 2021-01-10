Ünlü oyuncu Meryem Uzerli ikinci defa anneliği tattı!

Meryem Uzerli, hamileliğinin 5. ayında müjdeli haberi sevenleriyle paylaşmıştı. Geçtiğimiz gün ikinci bebeğini de kucağına aldı. Can Ateş ile birlikteliğinden 7 yaşında bir kız çocuğu olan oyuncu ikinci kez annelik duygusunu tattı.

"BİZE KATILDIĞIN İÇİN ÇOK HUZURLUYUZ"

Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada "Lara artık 7 yaşında. Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. 5 aylık hamileyim. Cinsiyeti kız. Kendi ailemizi kuruyoruz" şeklinde konuşmuştu.

6,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından doğumun ardından çektirdiği pozları yayınlayan Uzerli, altına "En sevdiğim Lily Koi... Lara Jemina, baban ve ben ailemize katıldığın için çok mutluyuz" notunu düştü. Uzerli'nin paylaşımına kısa sürede binlerce tebrik yorumu ve beğeni geldi.

