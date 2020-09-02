Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'den sevenlerine müjdeli bir haber geldi. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen güzel oyuncu hamile olduğunu açıkladı.

Sevgilisi ile bebek beklediğini söyleyen Uzerli, “5 aylık... Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız... Lara artık 7 yaşında... Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz” şeklinde konuştu.

ERKEK ARKADAŞINI SIR GİBİ SAKLADI

Bir süredir Amerikalı sevgilisiyle Berlin’de yaşayan Meryem Uzerli, erkek arkadaşı hakkında ise bilgi vermemeyi tercih etti. Kısa süre önce Meryem Uzerli hamile mi? soruları gündeme gelmiş ancak oyuncu sessiz kalmayı tercih etmişti.

Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl dizisinden tükenmişlik sendromuna yakalandığı gerçekçesiyle ayrılmış ve sonrasında da hamile olduğunu açıklamıştı. Oyuncu, Can Ateş’ten olan kızı Lara’yı ise 2014 yılında dünyaya getirmişti.