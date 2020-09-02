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Meryem Uzerli ikinci kez anne oluyor!

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli hamile olduğunu açıkladı. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem karakteri ile ün kazanan Meryem Uzerli ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Oyuncunun bir kız bebek daha beklediği öğrenildi.

Meryem Uzerli ikinci kez anne oluyor!

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'den sevenlerine müjdeli bir haber geldi. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen güzel oyuncu hamile olduğunu açıkladı.

Meryem Uzerli ikinci kez anne oluyor!

Sevgilisi ile bebek beklediğini söyleyen Uzerli, “5 aylık... Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız... Lara artık 7 yaşında... Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz” şeklinde konuştu.

Meryem Uzerli ikinci kez anne oluyor!

ERKEK ARKADAŞINI SIR GİBİ SAKLADI

Bir süredir Amerikalı sevgilisiyle Berlin’de yaşayan Meryem Uzerli, erkek arkadaşı hakkında ise bilgi vermemeyi tercih etti. Kısa süre önce Meryem Uzerli hamile mi? soruları gündeme gelmiş ancak oyuncu sessiz kalmayı tercih etmişti.

Meryem Uzerli ikinci kez anne oluyor!

Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl dizisinden tükenmişlik sendromuna yakalandığı gerçekçesiyle ayrılmış ve sonrasında da hamile olduğunu açıklamıştı. Oyuncu, Can Ateş’ten olan kızı Lara’yı ise 2014 yılında dünyaya getirmişti. 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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