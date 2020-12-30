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  3. Meryem Uzerli'den doğuma günler kala ses getiren pozlar!

Meryem Uzerli'den doğuma günler kala ses getiren pozlar!

Türkiye'de Muhteşem Yüzyıl dizisiyle tanınan ve sonrasında büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Meryem Uzerli ikinci kez anne olmak için geri sayıma başladı.

Meryem Uzerli'den doğuma günler kala ses getiren pozlar!

Hem güzelliği hem de oyunculuğu ile büyük bir hayran kitlesine sahip Meryem Uzerli sosyal medya hesabından hamilelik fotoğraflarını paylaştı.

Meryem Uzerli'den doğuma günler kala ses getiren pozlar!

Eski sevgili Can Ateş'ten Lara adında bir kızı olan Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda adını açıklamadığı ABD'li sevgilisinden bir kız bebek beklediğini duyurmuştu.

Meryem Uzerli'den doğuma günler kala ses getiren pozlar!

 8 aylık hamile olan oyuncu, doğum öncesi stüdyoya girerek hamilelik pozları verdi.

Meryem Uzerli'den doğuma günler kala ses getiren pozlar!

Bu pozları sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncuya binlerce beğeni ve yorum geldi.

Meryem Uzerli'den doğuma günler kala ses getiren pozlar!

Uzerli, daha önce Amerikalı sevgilisinin adını açıklamak istememiş “Çok mutluyuz, aile kuruyoruz” demişti.

Meryem Uzerli'den doğuma günler kala ses getiren pozlar!

Meryem Uzerli, büyük bir çıkış yakaladığı 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinden tükenmişlik sendromuna yakalandığı gerekçesiyle ayrılmış

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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