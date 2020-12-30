Hem güzelliği hem de oyunculuğu ile büyük bir hayran kitlesine sahip Meryem Uzerli sosyal medya hesabından hamilelik fotoğraflarını paylaştı.

Eski sevgili Can Ateş'ten Lara adında bir kızı olan Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda adını açıklamadığı ABD'li sevgilisinden bir kız bebek beklediğini duyurmuştu.

8 aylık hamile olan oyuncu, doğum öncesi stüdyoya girerek hamilelik pozları verdi.

Bu pozları sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncuya binlerce beğeni ve yorum geldi.

Uzerli, daha önce Amerikalı sevgilisinin adını açıklamak istememiş “Çok mutluyuz, aile kuruyoruz” demişti.

Meryem Uzerli, büyük bir çıkış yakaladığı 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinden tükenmişlik sendromuna yakalandığı gerekçesiyle ayrılmış