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Meryemana Asması ne demek, TDK'ya göre Meryemana Asması kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Meryemana Asması kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Meryemana Asması ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Meryemana Asması nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Meryemana Asması kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Meryemana Asması ne demek, TDK'ya göre Meryemana Asması kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Meryemana asması ne demek? Meryemana asması TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi meryemana asması kelimesi. Peki meryemana asması ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre meryemana asması nedir, meryemana asması kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MERYEMANA ASMASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Meryemana asması kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre meryemana asması kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Akasma

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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