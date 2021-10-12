Meryemanakandili ne demek, TDK'ya göre Meryemanakandili kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Meryemanakandili ne demek? Meryemanakandili TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi meryemanakandili kelimesi. Peki meryemanakandili ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre meryemanakandili nedir, meryemanakandili kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MERYEMANAKANDİLİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Meryemanakandili kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre meryemanakandili kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Zayıf yanan ışık

