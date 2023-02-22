Mesaque Dju kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mesaque Dju Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mesaque Dju adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mesaque Dju Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mesaque Dju 18 Mart 1999 tarihinde Bissau şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Portekiz,Gine-Bissau uyrukludur.Gerçek adı da Mésaque Geremias Djú şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mesaque Dju Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mesaque Dju, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFI Girit futbol takımında oynamaktadır. OFI Girit takımına 28 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mesaque Dju'nin OFI Girit ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mesaque Dju Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mesaquedju/

http://www.facebook.com/mesaque.geremias

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Mesaque Dju Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mesaque Dju isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mesaque Dju Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mesaque Dju futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Benfica Sub-15

1 Temmuz 2014 yılında Benfica U17

1 Temmuz 2016 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2018 yılında Benfica B

30 Ocak 2019 yılında West Ham U21

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

28 Eylül 2022 yılında OFI Girit

Mesaque Dju Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mesaque Dju şuan OFI Girit takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mesaque Dju Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amadora CF (2009-2010), SL Benfica (2010-2018)

Portekiz U20 takımında 11 numaralı formasıyla 5 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 11 numaralı formasıyla 12 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 5 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 7 numaralı formasıyla 31 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 11 numaralı formasıyla 26 Ağustos 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 19 numaralı formasıyla 12 Şubat 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

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