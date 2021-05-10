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Abdullah Yadigar

Abdullah Yadigar

Eğitimci Yazar
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Mescid-i Aksa Ağlıyor

İslam Dünyasının ilk kıblesi, Peygamberimiz (s.a.v.)’in Miraca yükselirken tüm peygamberlere imamlık yapıp namaz kıldırdığı kutsal mekân, İsrail askerlerinin kirli çizmeleriyle çiğneniyor.

Mescid-i Aksa içinde İsrail Devletinin estirdiği baskı ve terör yeniden nüksetti. Mescid-i Aksa üzerinde egemenlik kurmak için İsrail’in başlattığı baskıcı uygulamaları İslam Dünyası lanetliyor.

İslam Dünyasının ortak değeri olan Mescidi Aksa ve Kudüs’ün önemi nedir? Mescidi Aksa için İslam âleminin hassasiyetinin menşei nedir?

Bilindiği gibi, İbadet maksadıyla ziyaret üç mescide yapılır. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksadır.

Hilafet olduğu sürece Hac yolculuğu güzergâhı önce İstanbul sonra Kudüse uğrar, Mescid-i Nebeviye gider oradan da Kâbe’ye gidilirdi. Tüm dünya Müslümanları böyle yaptı.

Kudüs yer ile gökyüzünün birleştiği mekândır. İsra Suresinde ‘’Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir’’ buyrulur. (İsra Suresi-Ayet-1)

Peygamberimiz (s.a.s.) Kudüs’e ayak basınca tüm peygamberlere iki rekât namaz kıldırması tesadüf değildir. Rasulullah’ın üzerine o gün Kudüs devrediliyor. Rasulullah’a teslim edilen emanet, İslam Milletine ait bir emanettir.

Türkiye Cumhuriyet, İsrail’in sistematik olarak uyguladığı Devlet terörüne en üst düzeyde tepkisini gösterdi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından ‘’İsrail’in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Türkiye olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz’’ paylaşımında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, ‘’İsrail hükümetini, provokatif ve saldırgan tutumuna bir an evvel son vermeye çağırıyor ve aklıselime davet ediyoruz’’ dedi.

İsrail’in son günlerde Mescid-i Aksa’ya ve Müslümanlara uyguladığı baskılar; dünya Müslümanlarının kişilik, şahsiyet, izzet, onur ve imanlarına saldırıdır. 

İslam Dünyası; İslam İşbirliği Teşkilatının bu konuda sert tepki vermesini, daha etkin tedbirler için gerekli girişimlerde bulunmasını beklemektedir.

İsrail’in sivil halka Kutsal Mekân içinde namlu doğrultup terör estirmesini kınıyoruz. Birleşmiş Milletler Teşkilatını bu konuda da duyarlı olmaya çağırıyoruz.

     Abdullah YADİGAR- 10/05/2021

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