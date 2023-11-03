Mescid-i Aksa’da 4. cuma! İsrail yine gençlerin cuma namazı kılmasına izin vermedi

İsrail güçleri, çatışmaların başlamasından bu yana Mescid-i Aksa'da kılınan 4'üncü cuma namazı öncesi Filistinlilere gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.

YAYINLAMA
Google News
Mescid-i Aksa’da 4. cuma! İsrail yine gençlerin cuma namazı kılmasına izin vermedi

İsrail ve Filistin'deki çatışmalar 28 gündür devam ederken, İsrail güçleri cuma namazı öncesi Müslümanlara yönelik müdahalelerini sürdürüyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da çatışmaların başlamasından bu yana 4'üncü cuma namazı kılındı.

Filistinlilerin bir kısmı İsrail'in sıkı denetimi ve yaş kısıtlaması altında Mescid-i Aksa'ya alınırken, bir kısmı da Mescid-i Aksa çevresinde sokaklarda namaz kıldı. İsrail polisi ve askerleri, ibadet etmelerini engellediği Müslümanlara gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

1
1
0
1
1
1
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kırşehir'de yakalandı! ’Bylock’ kullanıcısının 7 yıl sonra izi bulundu!
Kırşehir'de yakalandı! ’Bylock’ kullanıcısının 7 yıl sonra izi bulundu!
Depremzedeler Filistine destek için el ele verdiler!
Depremzedeler Filistine destek için el ele verdiler!
Van Valiliğinden açıklama geldi: 2 günlük yasaklama!
Van Valiliğinden açıklama geldi: 2 günlük yasaklama!
Cezaevinden tahliye olduktan sonra aynı gün içinde katliam yapan şahıs için işte mahkeme kararı
Cezaevinden tahliye olduktan sonra aynı gün içinde katliam yapan şahıs için işte mahkeme kararı
Son Haberler
Olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki feribot seferleri iptal oldu! Hangi feribot hatları iptal olacak?
Olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki feribot seferleri iptal oldu! Hangi feribot hatları iptal olacak?
Milyonların beklediği veriyi TÜİK açıklandı! Ekim enflasyon rakamları belli oldu
Milyonların beklediği veriyi TÜİK açıklandı! Ekim enflasyon rakamları belli oldu
Antalya’da Dosso Dossi Fashion Show rüzgarı esecek
Antalya’da Dosso Dossi Fashion Show rüzgarı esecek
Mescid-i Aksa’da 4. cuma! İsrail yine gençlerin cuma namazı kılmasına izin vermedi
Mescid-i Aksa’da 4. cuma! İsrail yine gençlerin cuma namazı kılmasına izin vermedi
Çöpe atılan erkek bebek hastanede, solunum yetmezliği ile mücadele ediyor!
Çöpe atılan erkek bebek hastanede, solunum yetmezliği ile mücadele ediyor!
Esenyurt’ta 2 gence döner bıçağı ile saldıran bir grup, dehşet saçtı!
Esenyurt’ta 2 gence döner bıçağı ile saldıran bir grup, dehşet saçtı!
Çok Okunanlar
Hepiniz hesap vereceksiniz! 3 Kasım 2023 Cuma tüm gazete manşetleri
Hepiniz hesap vereceksiniz! 3 Kasım 2023 Cuma tüm gazete manşetleri
CHP genel başkanlığına aday olan Özgür Özel A takımını açıkladı
CHP genel başkanlığına aday olan Özgür Özel A takımını açıkladı
Altının çıkışı durdurulamıyor! Gram altının yükselişi devam ediyor, dolar ise zirveyi zorluyor
Altının çıkışı durdurulamıyor! Gram altının yükselişi devam ediyor, dolar ise zirveyi zorluyor
Bu gün yağmur yağacak mı, 3 Kasım Cuma hava durumu nasıl olacak?
Bu gün yağmur yağacak mı, 3 Kasım Cuma hava durumu nasıl olacak?
Kayıp olarak aranıyordu, köylüler tarafından ormanda cesedi bulundu!
Kayıp olarak aranıyordu, köylüler tarafından ormanda cesedi bulundu!
Mersin polisinden uyuşturucu kaçakcılığına darbe! Arama yapılan aracından tamponundan yüklü miktarda esrar çıktı!
Mersin polisinden uyuşturucu kaçakcılığına darbe! Arama yapılan aracından tamponundan yüklü miktarda esrar çıktı!
Yorumlananlar
İlçe Spor Müdürü Cumali Özince'nin '100. yıl' paylaşımına tepki! Apar topar açığa alındı
İlçe Spor Müdürü Cumali Özince'nin '100. yıl' paylaşımına tepki! Apar topar açığa alındı
Afyonkarahisar’da 29 Ekim gösterisinde tepki çeken görüntü! Öğretmen hakkında inceleme başlatıldı!
Afyonkarahisar’da 29 Ekim gösterisinde tepki çeken görüntü! Öğretmen hakkında inceleme başlatıldı!
Ekonomik koordinasyon kurulu Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı kritik kararlar alındı! İhracat artacak enflasyon düşecek
Ekonomik koordinasyon kurulu Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı kritik kararlar alındı! İhracat artacak enflasyon düşecek