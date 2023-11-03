Mescid-i Aksa’da 4. cuma! İsrail yine gençlerin cuma namazı kılmasına izin vermedi

İsrail ve Filistin'deki çatışmalar 28 gündür devam ederken, İsrail güçleri cuma namazı öncesi Müslümanlara yönelik müdahalelerini sürdürüyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da çatışmaların başlamasından bu yana 4'üncü cuma namazı kılındı.

Filistinlilerin bir kısmı İsrail'in sıkı denetimi ve yaş kısıtlaması altında Mescid-i Aksa'ya alınırken, bir kısmı da Mescid-i Aksa çevresinde sokaklarda namaz kıldı. İsrail polisi ve askerleri, ibadet etmelerini engellediği Müslümanlara gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.