Meserret ne demek, TDK'ya göre Meserret kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Meserret ne demek? Meserret TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi meserret kelimesi. Peki meserret ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre meserret nedir, meserret kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Meserret kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Meserret kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MESERRET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Meserret kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Meserret kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre meserret kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sevinç

