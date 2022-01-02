Meşgale ne demek, TDK'ya göre Meşgale kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Meşgale ne demek? Meşgale TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi meşgale kelimesi. Peki meşgale ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre meşgale nedir, meşgale kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MEŞGALE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Meşgale kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Meşgale kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre meşgale kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uğraşı



MEŞGALE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bu yeşillik köşesini kurutmamak bizim için de bir meşgale teşkil etmişti.

