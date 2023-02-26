Meshack Maphangule kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Meshack Maphangule Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Meshack Maphangule adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Meshack Maphangule Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Meshack Maphangule 9 Ağustos 1991 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Meshack Maphangule Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Meshack Maphangule, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chippa United futbol takımında oynamaktadır. Chippa United takımına 14 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Meshack Maphangule'nin Chippa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Meshack Maphangule Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Meshack Maphangule isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Meshack Maphangule Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Meshack Maphangule futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Dynamos FC

1 Temmuz 2013 yılında Black Leopards

1 Temmuz 2018 yılında Orlando Pirates

19 Temmuz 2019 yılında Chippa United

6 Eylül 2020 yılında Orlando Pirates

15 Ekim 2020 yılında Tshakhuma

1 Temmuz 2021 yılında P. Callies

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

14 Ekim 2022 yılında Chippa United

Meshack Maphangule Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Meshack Maphangule şuan Chippa United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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