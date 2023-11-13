Meşhur dönerci Atatürk’e hakaretler yağdırmıştı! Serbest bırakıldı

Sosyal medyada açtığı canlı yayında Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden Mustafa Atmaca. 2 günlük tutukluluğunun ardından sağlık sorunlarını gerekçe göstererek serbest bırakıldı.

YAYINLAMA
Google News
Meşhur dönerci Atatürk’e hakaretler yağdırmıştı! Serbest bırakıldı

Erzurum'da faaliyet gösteren dönerci dükkanın sahibi olan Mustafa Atmaca, 'Hacı'nın yağ akımı' adı altında TikTok’ta açtığı 650 bin takipçisi bulunan sayfasında, canlı yayında bir takipçisiyle tartıştı.

Atmaca, Atatürk ve silah arkadaşlarını işaret ederek tepki çeken ifadelerde bulundu.

Mustafa Atmaca, tartışma sırasında "Sen gideceksin bizim toprağımız burası. Arabistan'a da savaşmaya gideriz. Bura da Yemen de Kudüs te bizim toprağımız. Siz İsrail'e gideceksiniz. Osmanlı kaybetmedi, laik denen köpekler kaybetti o toprakları. Laikliği getiren köpekler, onlar kaybetti" ifadesini kullandı.

Bunun üzerine Mustafa Atmaca, Atatürk'e hakaret ettiği suçlamasıyla Erzurum Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Serbest bırakıldı: Hastalığı gerekçe gösterildi

Gözaltı sonrası hakkında tutuklama kararı verilen Erzurumlu dönerciyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz gün tutuklanan Atmaca, iki gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Tutuksuz yargılanan Atmaca'nın verem hastalığı gerekçesiyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Atmaca'nın tutuksuz yargılanacağı da aktarıldı.

Kaynak: ensonhaber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Fahrettin Altun: 7 Ekim tarihinden bu yana İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarına dair 100’ün üzerinde kasıtlı yalan haberi ifşa ettik
Fahrettin Altun: 7 Ekim tarihinden bu yana İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarına dair 100’ün üzerinde kasıtlı yalan haberi ifşa ettik
İSKİ barajlardaki son durumu açıklandı! İşte İstanbul'da etkili olan yağışların barajlara etkisi
İSKİ barajlardaki son durumu açıklandı! İşte İstanbul'da etkili olan yağışların barajlara etkisi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan CHP lideri Özür Özel'in darbe açıklamasına yanıt! "Bu millet darbeyi de, darbe şakşakçılarını da çok iyi biliyor"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan CHP lideri Özür Özel'in darbe açıklamasına yanıt! "Bu millet darbeyi de, darbe şakşakçılarını da çok iyi biliyor"
Bakan Yerlikaya'dan bir açıklama daha! 'Çember Operasyonları'nda 81 ilde binlerce firari yakalandı!
Bakan Yerlikaya'dan bir açıklama daha! 'Çember Operasyonları'nda 81 ilde binlerce firari yakalandı!
Son Haberler
İzmir’de şiddetli yağış! Cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar yollarda kaldı!
İzmir’de şiddetli yağış! Cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar yollarda kaldı!
Yerli savunma sanayinde göğsümüzü kabartacak bir haber daha! AKSUNGUR İHA yerli motorla 30 bin feet'e çıktı!
Yerli savunma sanayinde göğsümüzü kabartacak bir haber daha! AKSUNGUR İHA yerli motorla 30 bin feet'e çıktı!
Kendini ve evini yakmaya çalışan adama Özel harekat polisi müdahale etti!
Kendini ve evini yakmaya çalışan adama Özel harekat polisi müdahale etti!
Araçları sele kapıldı, metrelerce sürüklendi! Muğla Ortanca'da tatilcilerin korku dolu anları!
Araçları sele kapıldı, metrelerce sürüklendi! Muğla Ortanca'da tatilcilerin korku dolu anları!
İsrail - Hamas savaşı genişliyor mu? ABD, İran'a ait ırak ve Suriye'deki üstleri vurdu
İsrail - Hamas savaşı genişliyor mu? ABD, İran'a ait ırak ve Suriye'deki üstleri vurdu
İsrail'in Gazze katliamına uzun süre sessiz kalan Avrupa birliği (AB) Gazzede derhal ateşkes çağrısında bulundu
İsrail'in Gazze katliamına uzun süre sessiz kalan Avrupa birliği (AB) Gazzede derhal ateşkes çağrısında bulundu
Çok Okunanlar
Arda Güler hüngür, hüngür ağladı! Şansızlık yakasını bir türlü bırakmıyor, 3. kez sakatlandı
Arda Güler hüngür, hüngür ağladı! Şansızlık yakasını bir türlü bırakmıyor, 3. kez sakatlandı
BİM 14 Kasım 2023 Salı ürün kataloğu yayınlandı: Süt, Tereyağı, tavuk, yoğurt, beyaz peynir, kaşar peyniri, pirinç, didi...
BİM 14 Kasım 2023 Salı ürün kataloğu yayınlandı: Süt, Tereyağı, tavuk, yoğurt, beyaz peynir, kaşar peyniri, pirinç, didi...
Bakan şimşek müjdeyi duyurdu! Kredi erişimine yeni bir dönem başlıyor, büyümenin yeni lokomotifi olacak
Bakan şimşek müjdeyi duyurdu! Kredi erişimine yeni bir dönem başlıyor, büyümenin yeni lokomotifi olacak
Emekli maaşlarını artıracak 2 yeni formül! hem kök maaşlar artırılacak hem de en düşük maaş oranı yükselecek, İşte detaylar
Emekli maaşlarını artıracak 2 yeni formül! hem kök maaşlar artırılacak hem de en düşük maaş oranı yükselecek, İşte detaylar
İsrail katliama doymuyor! Şifa Hastanesinin ameliyathanesini vurdu, iç burkan görüntüler
İsrail katliama doymuyor! Şifa Hastanesinin ameliyathanesini vurdu, iç burkan görüntüler
İBB Gazze katliamına sessiz kaldı, israil mallarına boykota katılmadı, üstelik İBB kart ile öğrencileri Starbucks'a böyle yönlendirdi
İBB Gazze katliamına sessiz kaldı, israil mallarına boykota katılmadı, üstelik İBB kart ile öğrencileri Starbucks'a böyle yönlendirdi
Yorumlananlar
Artvin Yusufeli kaymakamına yakışmayan hareket! Döneri yedi, hesabı ödemeden gitti!
Artvin Yusufeli kaymakamına yakışmayan hareket! Döneri yedi, hesabı ödemeden gitti!
Deniz Akkaya'ya Dilan Polat'ın kayınvalidesinden çok sert tepki! "Sen git o yamuk ..."
Deniz Akkaya'ya Dilan Polat'ın kayınvalidesinden çok sert tepki! "Sen git o yamuk ..."
TFF, Türk futbolunu çalkalayan bahis, kara para ve hakemler hakkındaki iddialara tek tek cevap verdi
TFF, Türk futbolunu çalkalayan bahis, kara para ve hakemler hakkındaki iddialara tek tek cevap verdi