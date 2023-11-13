Meşhur dönerci Atatürk’e hakaretler yağdırmıştı! Serbest bırakıldı

Erzurum'da faaliyet gösteren dönerci dükkanın sahibi olan Mustafa Atmaca, 'Hacı'nın yağ akımı' adı altında TikTok’ta açtığı 650 bin takipçisi bulunan sayfasında, canlı yayında bir takipçisiyle tartıştı.

Atmaca, Atatürk ve silah arkadaşlarını işaret ederek tepki çeken ifadelerde bulundu.

Mustafa Atmaca, tartışma sırasında "Sen gideceksin bizim toprağımız burası. Arabistan'a da savaşmaya gideriz. Bura da Yemen de Kudüs te bizim toprağımız. Siz İsrail'e gideceksiniz. Osmanlı kaybetmedi, laik denen köpekler kaybetti o toprakları. Laikliği getiren köpekler, onlar kaybetti" ifadesini kullandı.

Bunun üzerine Mustafa Atmaca, Atatürk'e hakaret ettiği suçlamasıyla Erzurum Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Serbest bırakıldı: Hastalığı gerekçe gösterildi

Gözaltı sonrası hakkında tutuklama kararı verilen Erzurumlu dönerciyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz gün tutuklanan Atmaca, iki gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Tutuksuz yargılanan Atmaca'nın verem hastalığı gerekçesiyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Atmaca'nın tutuksuz yargılanacağı da aktarıldı.

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Kaynak: ensonhaber