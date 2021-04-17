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  3. Meşhur fotoğrafı çekmişti! Van Gölü’nün uzaydan fotoğrafını çeken astronot dünyaya döndü

Meşhur fotoğrafı çekmişti! Van Gölü’nün uzaydan fotoğrafını çeken astronot dünyaya döndü

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nün uzaydan fotoğrafını çeken ve bu nedenle son zamanlarda Türkiye'de adı sıkça duyulan NASA Astronotu Kate Rubins dünyaya döndü.

Meşhur fotoğrafı çekmişti! Van Gölü’nün uzaydan fotoğrafını çeken astronot dünyaya döndü

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı birinci seçilmişti. Van Gölü'nün uzaydan fotoğrafını çeken Astronot Kate Rubins'i Van Valiliği tarafından "fahri hemşehri" ilan edilmişti.

YARIŞMANIN ARDINDAN VAN'A DAVET EDİLDİ

Van Gölünün eşsiz fotoğrafını çeken Kate Rubins, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve Edremit Belediye Başkanı İsmail Say başta olmak üzere birçok yetkili tarafından Van'a davet edilmişti. Bugün itibariyle sorunsuz bir iniş gerçekleştiren Kate Rubins ve diğer iki meslektaşı, Kazakistan'ın Dzhezkazgan kasabasının güneydoğusuna sabah saatlerinde paraşütlerle güvenli bir şekilde indi. Astronot Rubins ve arkadaşları 185 günün ardından temiz dünya havası aldı. Rubins, 21 Nisan Çarşamba günü saat 15.15'te 185 günlük görevini bir basın toplantısında tartışacak. NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nden gelen haber konferansı, NASA Televizyonu, NASA uygulaması ve ajansın web sitesinde canlı yayınlanacak.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Meşhur fotoğrafı çekmişti! Van Gölü’nün uzaydan fotoğrafını çeken astronot dünyaya döndü

Meşhur fotoğrafı çekmişti! Van Gölü’nün uzaydan fotoğrafını çeken astronot dünyaya döndü

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