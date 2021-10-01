Meşhut Cürümler Mahkemesi ne demek, TDK'ya göre Meşhut Cürümler Mahkemesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Meşhut cürümler mahkemesi ne demek? Meşhut cürümler mahkemesi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi meşhut cürümler mahkemesi kelimesi. Peki meşhut cürümler mahkemesi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre meşhut cürümler mahkemesi nedir, meşhut cürümler mahkemesi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Meşhut cürümler mahkemesi kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Meşhut cürümler mahkemesi kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MEŞHUT CÜRÜMLER MAHKEMESİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Meşhut cürümler mahkemesi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre meşhut cürümler mahkemesi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Suçüstü mahkemesi

