Mesket Türkleri ne demek, TDK'ya göre Mesket Türkleri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mesket Türkleri ne demek? Mesket Türkleri TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Mesket Türkleri kelimesi. Peki Mesket Türkleri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mesket Türkleri nedir, Mesket Türkleri kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MESKET TÜRKLERİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mesket Türkleri kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Mesket Türkleri kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ahıska Türkleri

