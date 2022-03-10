Mesmu ne demek, TDK'ya göre Mesmu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mesmu ne demek? Mesmu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mesmu kelimesi. Peki mesmu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mesmu nedir, mesmu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MESMU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mesmu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mesmu kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mesmu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İşitilmiş, duyulmuş olan

