İstimrar ne demek, TDK'ya göre İstimrar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?TV8 canlı yayın Survivor All Star 44. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeTRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 23.bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle YoutubeATV canlı yayın Bir Zamanlar Çukurova 127. bölüm full, tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle YoutubeKanal D canlı yayın Camdaki Kız 34. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm izle YoutubeFOX TV canlı yayın Mahkum 13. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm izle YoutubeMesmu ne demek, TDK'ya göre Mesmu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden ile görüşmesi sona erdi! Tam 45 dakika sürdü!Son dakika: 10 Mart 2022 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosuEkrem İmamoğlu önlem almak yerine işi yine vatandaşa bıraktı! 'Başınıza geleceklere hazır olun' der gibi: "Özel araçlarınızla yola çıkmayın!"
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Mesmu ne demek, TDK'ya göre Mesmu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mesmu ne demek, TDK'ya göre Mesmu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mesmu kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mesmu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mesmu nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mesmu kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mesmu ne demek, TDK'ya göre Mesmu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mesmu ne demek? Mesmu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mesmu kelimesi. Peki mesmu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mesmu nedir, mesmu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MESMU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mesmu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mesmu kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mesmu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İşitilmiş, duyulmuş olan

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT