Mesnet ne demek, TDK'ya göre Mesnet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mesnet ne demek? Mesnet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mesnet kelimesi. Peki mesnet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mesnet nedir, mesnet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MESNET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mesnet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mesnet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mesnet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dayanak

- Mevki, makam



MESNET CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Annem ata, arabaya, kendi tabirince mansıba, mesnede, hanımefendiliğe can atan bir kadındı.

