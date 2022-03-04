Meşruhat ne demek, TDK'ya göre Meşruhat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Meşruhat ne demek? Meşruhat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi meşruhat kelimesi. Peki meşruhat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre meşruhat nedir, meşruhat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MEŞRUHAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Meşruhat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Meşruhat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre meşruhat kelimesi anlamı şu şekildedir:

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