Meşruta ne demek, TDK'ya göre Meşruta kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Meşruta ne demek? Meşruta TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi meşruta kelimesi. Peki meşruta ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre meşruta nedir, meşruta kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Meşruta kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Meşruta kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MEŞRUTA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Meşruta kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Meşruta kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ye göre meşruta kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir kimseye, mirasçılara veya bir kuruluşa satılmamak şartı ile verilmiş mülk

MEŞRUTA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Cami meşrutası.