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Meşrutiyetçi ne demek, TDK'ya göre Meşrutiyetçi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Meşrutiyetçi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Meşrutiyetçi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Meşrutiyetçi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Meşrutiyetçi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Meşrutiyetçi ne demek, TDK'ya göre Meşrutiyetçi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Meşrutiyetçi ne demek? Meşrutiyetçi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi meşrutiyetçi kelimesi. Peki meşrutiyetçi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre meşrutiyetçi nedir, meşrutiyetçi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MEŞRUTİYETÇİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Meşrutiyetçi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre meşrutiyetçi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Meşrutiyet yanlısı olan, lejitimist

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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