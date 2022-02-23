Meşrutiyetçi ne demek, TDK'ya göre Meşrutiyetçi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Meşrutiyetçi ne demek? Meşrutiyetçi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi meşrutiyetçi kelimesi. Peki meşrutiyetçi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre meşrutiyetçi nedir, meşrutiyetçi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MEŞRUTİYETÇİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Meşrutiyetçi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre meşrutiyetçi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Meşrutiyet yanlısı olan, lejitimist

