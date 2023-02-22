Messari Al Mashhari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Messari Al Mashhari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Messari Al Mashhari kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Messari Al Mashhari ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Messari Al Mashhari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Messari Al Mashhari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Messari Al Mashhari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Messari Al Mashhari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Messari Al Mashhari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Messari Al Mashhari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Messari Al Mashhari 14 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur.  Suudi Arabistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Messari Al Mashhari Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire B futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire B takımına 11 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Messari Al Mashhari'nin Olimpiakos Pire B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Messari Al Mashhari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Messari Al Mashhari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Messari Al Mashhari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Messari Al Mashhari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Şubat 2022 yılında Olimpiakos B

Messari Al Mashhari kimdir

Messari Al Mashhari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Messari Al Mashhari şuan Olimpiakos Pire B takımında oynamakta ve 58 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Messari Al Mashhari nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Son Haberler
Michalis Boukouvalas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michalis Boukouvalas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michalis Boukouvalas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michalis Boukouvalas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ahmad Liman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmad Liman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ahmad Liman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmad Liman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anastasios Papachristos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anastasios Papachristos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anastasios Papachristos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anastasios Papachristos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emmanuel Ugwuka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Ugwuka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emmanuel Ugwuka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Ugwuka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Kandilli'den İstanbul depremi için tedirgin eden açıklama: "7 sene içerisinde 7'nin üzerinde bir deprem olacak"
Kandilli'den İstanbul depremi için tedirgin eden açıklama: "7 sene içerisinde 7'nin üzerinde bir deprem olacak"
AFAD duyurdu: Diyarbakır'da 4.0 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Diyarbakır'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir