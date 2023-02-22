Messari Al Mashhari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Messari Al Mashhari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Messari Al Mashhari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Messari Al Mashhari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Messari Al Mashhari 14 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Messari Al Mashhari Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire B futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire B takımına 11 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Messari Al Mashhari'nin Olimpiakos Pire B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Messari Al Mashhari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Messari Al Mashhari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Messari Al Mashhari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Messari Al Mashhari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Şubat 2022 yılında Olimpiakos B

Messari Al Mashhari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Messari Al Mashhari şuan Olimpiakos Pire B takımında oynamakta ve 58 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.