Messenger tarih olacak! Facebook'a görüntülü ve sesli görüşme özelliği geliyor!

2014 yılında Messenger'ı ayrı bir uygulama olarak kullanıma sunan ve Facebook'tan ayıran şirket, bu tarihten itibaren görüntülü ve sesli konuşma özelliğini buradan yürütüyordu. Ancak son yapılan açıklamaya göre, bu özellik yeniden Facebook ana uygulaması üzerinden yapılacak. Özellik ilk olarak bazı test hesaplarında kullanıma sunulacak.

PAZARTESİ GÜNÜ KULLANIMA BAŞLANIYOR

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Pazartesi gününden itibaren yeni özellik bazı test hesaplarında kullanıma sunulmaya başlayacak. İlk dağıtımının ABD'de yapılacağı Beta sürümünde kullanıcılar Facebook üzerinden görüntülü ve sesli görüşme yapabilecekler.

METİN SOHBETİ HAKKINDA BİR BİLGİ YOK

Messenger'ın ürün yönetimi direktörü Connor Hayes, kullanıma sunulacak yeni özelliğin henüz test aşamasında olduğunu ifade etti. Hayes, Messenger'ın ise artık uygulamadan ziyade bir hizmet gibi düşünülmeye başladığını ifade etti. Öte yandan Facebook’un Messenger’da bulunan birincil özelliği mesajlaşmayı, ana uygulamaya geri getirip getirmeyeceği hakkında ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.

WHATSAPP İLE MESSENGER BİRLEŞTİRİLEBİLİR

Facebook, geçtiğimiz aylarda Instagram uygulaması ile Messenger arasındaki mesajlaşmayı birleştirmişti. Gelen bilgilere göre bu özelliği WhatsApp mesajlaşma hizmetine de getirme planları var. Mark Zuckerberg, şirketin mesajlaşma servislerini birbirlerine entegre etmenin kullanıcılar açısından bir avantaj olduğunu, daha fazla kişiye ulaşmalarını sağladığını ve farkı uygulamalar indirme ihtiyacını azalttığını ifade etti.