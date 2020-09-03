Messi kararını değişti! 1 yıl daha Barcelona'da kalabilir

Barcelona'da ki krizin başrollerinden Messi, uzun süredir takımdan ayrılma iddiası ile futbol gündemini meşgul ediyor. Şampiyonlar Lig'inde ki 8-2'lik Bayern Münih yenilgisinin ardından adeta bir çözülme yaşayan Barcelona'da soru işaretleri dinmiyor.

Katalan ekibin, son haftalardaki tek gündemi Lionel Messi'yi takımda tutabilmek. Bundan dolayı Messi'nin menajeri ve aynı zamanda babası olan Jorge Messi, sık sık Barcelona kulüp binasına adım atıyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Barcelonalı yöneticilerle görüşe Messi, Arjantinli yıldızın takımda kalmasının zor göründüğünü açıklamıştı. Ancak bugün basına düşen haberlerde, Lionel Messi'nin kararının değiştiği söylendi.

Mediaset'in verdiği habere göre Jorge Messi, ilk toplantının ardından Messi'nin takımda kalmasının zor olduğunu söylemişti ancak son görüşmenin ardından Arjantinli yıldızın kontratının son yılını da Barça'da geçirme olasılığı doğduğunu doğruladı.

Messi, bir sezon daha Barcelona'da forma giyerse kontratı Haziran 2021'de bitecek ve 700 Milyon Euro'luk serbest kalma maddesi de geçerliliğini yitirecek.

Kaynak: NTVSPOR