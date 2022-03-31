Mesut isminin anlamı nedir, Mesut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Mesut isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Mesut ismi ne demek, Mesut ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Mesut isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Mesut İsminin anlamı nedir? TDK Mesut anlamı:

Mesut ismi Türk dil kurumunda Mutlu olarak tanımlanmaktadır.

"Bu eseri vücuda getiren bir milletin evladı, bir ordunun başkumandanı olduğumdan, ilelebet mesut ve bahtiyarım." - Atatürk

Mesut İsmi Kuranda geçiyor mu?

Mesut ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Mesut isminin kökeni:

Mesut ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak 111.558 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Mesut isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Mesut isminin rengi:

Eski Lavanta

Mesut ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Mesut isminin Harf Analizi Nedir ?

Mesut ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

E : İletişim, duygusal karışık

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

T : Hayalperest, tembel,

Mesut isminin Numerolojisi Kaçtır?

Mesut ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

M : 16

E : 6

S : 22

U : 25

T : 24

= 93 – Mesut İsminin Numeroloji Toplamı 93’dir.

Mesut isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Mesut ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Mesut isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

M: 4 E: 5 S: 1 U: 3 T: 2 = 15

1 + 5 = 6 Kader sayısıdır

Mesut isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

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