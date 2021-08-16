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  4. Mesut Özil 1,5 yıl sonra gol sevinci yaşadı, takımına 3 puanı getirdi!

Mesut Özil 1,5 yıl sonra gol sevinci yaşadı, takımına 3 puanı getirdi!

Yeni sezonda ilk maçına Adana Demirspor karşısında çıkan Fenerbahçe, bu zorlu deplasmandan 3 puanı almayı başardı. Yıldız oyuncu Mesut Özil ise Fenerbahçe'deki ilk golünü attı. Son olarak Arsenal'de oynarken Newcastle United'e karşı gol atana Özil, 546 gün sonra gol yeniden sevinci yaşadı.

Mesut Özil 1,5 yıl sonra gol sevinci yaşadı, takımına 3 puanı getirdi!

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı bu hafta oynanan maçlarla başladı. Sarı lacivertli ekip ise dün akşamki ilk maçında Adana Demirspor'a konuk oldu. Oldukça zorlu geçen bu mücadelede Mesut Özil'in tek golüyle gülen taraf Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertlilerde ilk golünü atan yıldız oyuncu ise uzun süre sonra gol sevinci yaşadı.

Mesut Özil uzun süre sonra gol sevinci yaşadı, takımına 3 puanı getirdi!

546 GÜN ÖNCE ATMIŞTI

Mesut Özil, son olarak 16 Şubat 2020 tarihinde, eski takımı Arsenal'in İngiltere Premier Lig'de Newcastle United'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada gol atmayı başarmıştı. Yıldız oyuncu, sarı lacivertli takımda çıktığı 12. karşılaşmada ilk golünü atmayı başardı.

FARKLI SEVİNDİ

Mesut Özil bu kez alışılmış gol sevincini yapmadı. Daha önce Fenerbahçeli yeğeni için gol sevinçlerinde M harfi yapan Özil, bu kez Adana'daki gol sonrası kızının isminin ilk baş harfi olan E harfine döndü.

Öte yandan takım otobüsünde FB Tv'de görüntüleri çekilen Mesut'un mutluluğu ise gözlerinden okundu. Mesut'a asist yapan İrfancan Kahveci ise gülerek "Mesut ağabey ile iyi anlaşıyoruz. Güzel bir gol attırdım ona, inşallah bir dahaki maçta da o bana gol attırır." dedi.

Mesut Özil uzun süre sonra gol sevinci yaşadı, takımına 3 puanı getirdi!

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