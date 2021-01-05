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  3. Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelecek mi? Yıldız futbolcudan dikkat çeken paylaşım

Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelecek mi? Yıldız futbolcudan dikkat çeken paylaşım

İsmi son dönemde Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil, Twitter hesabında Fenerbahçelileri heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelecek mi? Yıldız futbolcudan dikkat çeken paylaşım

Ünlü futbolcu Mesut Özil, Twitter hesabında  yaptığı paylaşımla Fenerbahçelileri heyecanlandırdı.

Türk asıllı Alman yıldız, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, İstanbul'da çekildiği bir fotoğrafa yer verip, "This city... (Bu şehir...)" notunu düştü.

Mesut Özil'in Twitter paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken, Fenerbahçeli taraftarlar yıldız 10 numaraya 'Fenerbahçe'ye gel' çağrısında bulundu.

İsmi Fenerbahçe'nin dışında ABD Ligi ekipleriyle de anılan Mesut Özil'in Arsenal'le olan sözleşmesi 2021 yazında sona erecek.

Throwback ne demek?

Berkem Temizel
Gece Editörü


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