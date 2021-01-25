Mesut Özil, İstanbul'a gelince kaynanasının evinde kalmış!

Fenerbahçelilerin yolunu gözlediği yıldız orta saha oyuncusu Mesut Özil hakkında yeni bir detay ortaya çıktı. Mesut Özil'in İngiltere'den gelince eşi Amine Gülşe ve kızı ile birlikte kayınvalidesinin yanında kaldığı ortaya çıktı. Gazeteci Candaş Tolga Işık, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saçma sapan transferler Türkiye'ye geldiğinde 5 yıldız otellerde lüks odalarda kalmayı talep ederken Mesut Özil'in "Otele gerek yok ev bulana kadar kayınvalidemde kalırız" deyip kayınvalidesinin evine yerleştiğini biliyor muydunuz? Yetenek ve tevazu yan yana gelince tadında yenmiyor." ifadelerini kullandı.

Saçma sapan transferler Türkiye'ye geldiğinde 5⭐️ otellerde lüks odalarda kalmayı talep ederken Mesut Özil'in "Otele gerek yok ev bulana kadar kayınvalidemde kalırız" deyip kayınvalidesinin evine yerleştiğini biliyor muydunuz? Yetenek ve tevazu yan yana gelince tadında yenmiyor? — Candaş Tolga Işık (@ctisik) January 25, 2021

İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Mesut Özil, dün Samandıra Can Bartu Tesislerine gelerek ilk antrenmanına çıktı.

Özil, tesislerde Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ve Teknik Direktör Erol Bulut tarafından karşılanan karşılandıktan sonra teknik ekibi ve takım arkadaşlarıyla tanıştı.

Mesut Özil, daha sonra takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

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