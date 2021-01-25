Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da konuşuyorİbrahim Kaan Tekin kimdir, kaç yaşında, nereli? Akademisyen İbrahim Kaan Tekin neden öldürüldü?Kavgayı ayırmak isteyen akademisyen İbrahim Kaan Tekin öldürüldüMSÜ başvuru ücreti 2021 ne kadar? MSÜ sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak?Fenerbahçe açıkladı: Mesut Özil'in maliyeti belli oldu!İstanbul Beşiktaş'ta dehşet anları! 3 kişiyi sokak ortasında bıçakladıSon dakika! Mesut Özil'in imza töreni için saat verildi!Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda çıplak halde dolaştıAhmet Çakar'dan hakemlere sert tepki: "Türk hakemlerine artık hiç güvenmiyorum"Sikkim nerede? Hangi ülke sınırları içerisinde yer alıyor?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Mesut Özil, İstanbul'a gelince kaynanasının evinde kalmış!

Mesut Özil, İstanbul'a gelince kaynanasının evinde kalmış!

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldiğince kayınvalidesinin evinde kaldığı ifade edildi.

Mesut Özil, İstanbul'a gelince kaynanasının evinde kalmış!

Fenerbahçelilerin yolunu gözlediği yıldız orta saha oyuncusu Mesut Özil hakkında yeni bir detay ortaya çıktı. Mesut Özil'in İngiltere'den gelince eşi Amine Gülşe ve kızı ile birlikte kayınvalidesinin yanında kaldığı ortaya çıktı. Gazeteci Candaş Tolga Işık, konuya ilişkin  Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saçma sapan transferler Türkiye'ye geldiğinde 5  yıldız otellerde lüks odalarda kalmayı talep ederken Mesut Özil'in "Otele gerek yok ev bulana kadar kayınvalidemde kalırız" deyip kayınvalidesinin evine yerleştiğini biliyor muydunuz? Yetenek ve tevazu yan yana gelince tadında yenmiyor." ifadelerini kullandı.

 

 

Mesut Özil, İstanbul'a gelince kaynanasının evinde kalmış!

İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Mesut Özil, dün Samandıra Can Bartu Tesislerine gelerek ilk antrenmanına çıktı.

Özil, tesislerde Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ve Teknik Direktör Erol Bulut tarafından karşılanan karşılandıktan sonra teknik ekibi ve takım arkadaşlarıyla tanıştı.

Mesut Özil, daha sonra takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Mesut Özil, İstanbul'a gelince kaynanasının evinde kalmış!Mesut Özil, İstanbul'a gelince kaynanasının evinde kalmış!

SON DAKİKA! Fenerbahçe, Mesut Özil transferi için Arsenal'la anlaştı!SON DAKİKA! Fenerbahçe, Mesut Özil transferi için Arsenal'la anlaştı!

Mesut Özil rüyası gerçek oluyor, yıldız futbolcu İstanbul'a ayak bastı!Mesut Özil rüyası gerçek oluyor, yıldız futbolcu İstanbul'a ayak bastı!

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT