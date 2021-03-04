Mesut Özil, Fenerbahçe - Antalyaspor maçının ikinci yarısında sakatlandı. Peki Mesut Özil ne zaman oynayacak? | Mesut Özil'in sakatlığı belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

MESUT ÖZİL NE ZAMAN OYNAYACAK? | MESUT ÖZİL SAKATLIĞI BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u ağırladı.

Fenerbahçe - Antalyaspor maçının ikinci yarısında Fenerbahçe oyuncusu Mesut Özil sakatlandı.

Maçın 66. dakikasında Fredy'nin müdahalesiyle bileğinden sakatlanan Mesut Özil oyuna devam edemedi. Yıldız futbolcu sedyeyle kenara alındı.

Ayağında yırtık tespit edilen Mesut Özil'in en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi İrfan Can Kahveci, Mesut Özil'in yerine oyuna girerek yeni takımıyla ilk maçına çıkmış oldu.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ'NDEN AÇIKLAMA,

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden bu akşam oynanan Fenerbahçe - Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mesut Özil ile ilgili açıklama geldi.

Mesut Özil'in Antalyaspor ile oynanan maçta aldığı darbe sonrası ayak bileğinin burkulduğu ifade edildi. Fenerbahçeli oyuncuya çekilen MR'da ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem görüldüğü ifade edildi. Açıklamada Mesut Özil'in tedavisine başlanıldığı da belirtildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde"

"Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığımız karşılaşmada aldığı darbe sonrası ayak bileği burkulan Mesut Özil'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlenmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe kendi evinde Antalyaspor'u ağırladı.

Antalyaspor oyuncusu Fredy'nin 12. dakikada attığı gol sonucunda Fenerbahçe-Antalyaspor maçının ilk yarısı 1-0 Akdeniz ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarının tek golü ise Fenerbahçe'den geldi. Enner Valencia'nın 83. dakikada attığı golle Fenerbahçe skoru 1-1 yaptı. Fakat 90+10'da Ruud Boffin kırmızı kart gördü.

Uzatmalarda sarı lacivertli takıma verilen penaltı VAR incelemesinin ardından iptal edilirken Maçta başka gol olmadı. Fenerbahçe de Antalyaspor da 1 puanla sahadan ayrıldı.

Fenerbahçe puanını 55'e, Antalyaspor ise 35'e yükseltti.