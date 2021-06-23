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  3. Mesut Özil'den kayınvalidesine büyük jest! Amine Gülşe istedi, o aldı! Milyonlar verdi...

Mesut Özil'den kayınvalidesine büyük jest! Amine Gülşe istedi, o aldı! Milyonlar verdi...

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, eşi Amine Gülşe'nin isteği üzerine kayınvalidesi için milyonluk villa satın alarak gündeme oturdu.

Mesut Özil'den kayınvalidesine büyük jest! Amine Gülşe istedi, o aldı! Milyonlar verdi...

32 yaşındaki Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, eşi Amine Gülşe'nin isteği üzerine kayınvalidesi Gülter Gülşe'ye Acarkent'ten yaklaşık 12 milyon değerinde bir villa satın aldı.

Arsenal takımından Fenerbahçe'nye transfer olan ve  geçtiğimiz sezon beklentileri karşılayamayan ünlü futbolcu Mesut Özil, kayınvalidesine yaptığı jestle gündeme oturdu.

12 MİLYONLUK JEST

Mesut Özil eşi Amine Gülşe'nin isteği üzerine kayınvalidesini de kendi yakınına taşıdı. Kayınvalidesinin rahat etmesini önemseyen Özil, paradan kaçınmayarak  12 milyon TL'ye Acarkent'ten ev aldı.

Çamlıca'da, Elif Dürüst'ün villasını alan Mesut Özil'in 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe'nin ailesiyle arasının çok iyi olduğu belirtiliyor.

Mesut Özil'den kayınvalidesine büyük jest! Amine Gülşe istedi, o aldı! Milyonlar verdi...

Mesut Özil, 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile 2019'un haziran ayında dünyaevine giren çiftin Eda adını verdikleri kızlarını geçtiğimiz sene kucaklarına aldı. 

Mesut Özil'den kayınvalidesine büyük jest! Amine Gülşe istedi, o aldı! Milyonlar verdi...

"FUTBOLDA GEÇMİŞ YOKTUR"

Öte yandan geçtiğimiz akşam Habertürk'e konuk olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil'le ilgili de çarpıcı değerlendirmelerde bulunması dikkat çekti. İsim vermeden Mesut'a uyarılarda bulunan Koç, "Geçmişin çok iyi olabilir, tribünlerin ruhu başkadır. Baktılar 5-6 maç beklerler, tökezlersen ıslıklarlar. Her zaman günümüze bakacaksın. Futbolda geçmiş yoktur" şeklinde konuştu.

Mesut Özil'den kayınvalidesine büyük jest! Amine Gülşe istedi, o aldı! Milyonlar verdi...

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