Mesut Özil'in menajerinden flaş açıklama!

Son dakika haberi... Yıldız futbolcu Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, BeIn Sorts'a flaş açıklamalarda bulundu.

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, futbolcunun dün akşam paylaştığı tweetlerden sonra aslında ne yapmaya çalıştığını herkesin anladığını ifade etti.

Erkut Söğüt, Mesut Özil'in çok koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu onun her zaman Fenerbahçe'de oynama arzusu olduğunu vurguladı.

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt'ün açıklamaları şu şekilde:

"Mesut, koyu bir Fenerbahçeli bunu duyurdu. Türkiye'ye gelirse sadece Fenerbahçe'de oynacağını duyurmuştu. Onu çok uzun zamandır tanıyorum bana her zaman bir gün Fenerbahçe'de oynayacağını söylüyordu. Burada en önemlisi iki tarafın da birbirini istemesi."

"Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transfer olursa Fenerbahçe sevdalısı olarak Türkiye'ye gelecek! Transfer için yüzdelik bir dilim vermem mümkün değil, son anlarda beklenmedik pürüzler çıkabiliyor. Ben her zaman hayırlısıyla olsun diyorum."