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  3. Mesut Özil’in menajerinden flaş açıklama: Henüz bir kulüple anlaşmadık!

Mesut Özil’in menajerinden flaş açıklama: Henüz bir kulüple anlaşmadık!

Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği Mesut Özil transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Oyuncunun menajeri Erkan Söğüt, henüz bir kulüple anlaşılmadığını söyledi.

Mesut Özil’in menajerinden flaş açıklama: Henüz bir kulüple anlaşmadık!

 

Fenerbahçe'nin bir süredir ilgilendiği ve transferi için anlaşıldığı iddia edilen dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil için menajer pürüzü ortaya çıktı. Yıldız futbolcuya Amerika MLS takımlarından DC United'ın ciddi şekilde talip olduğu ve menajer Erkut Söğüt'ün de bu takımla görüşmeler yaptığı belirtildi. Mesut'un DC United ile sözleşme imzalaması durumunda yüklü bir miktar menajerlik ücreti ve Özil'in kendi giyim firması olan M10'un buradaki pazar payından gelir elde edecek olan Erkut Söğüt'ün bu sebeplerden dolayı oyuncunun Fenerbahçe'ye transferine sıcak bakmadığı, başka takımlarla da görüşüldüğü iddiasında bulunuldu.

"HERHANGİ BİR KULÜPLE ANLAŞMADIK"

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, konu ile ilgili ESPN'e yaptığı açıklamada, "Mesut'un sözleşmesinin bitmesine 6 ay var. Şu an herhangi bir kulüple anlaşmadık. Mesut'un önceliği takımda kalmak ama şimdi ayrılmak isterse önce Arsenal ile anlaşmalıyız. Çeşitli opsiyonlarımız var ve bunları değerlendiriyoruz. Önümüzdeki 10 gün içerisinde süreç daha da netleşir" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil, İngiliz ekibi Arsenal'den haftalık 350 bin pound kazandığından dolayı birçok takım kendisini transfer edemezken, DC United'ın ise buna yakın bir ücreti ödemeye hazır olduğu öğrenildi. Fenerbahçe cephesinden alınan bilgilere göre ise sarı-lacivertli ekip oyuncuya yıllık 5 milyon Euro maaş ödeyecek.

Onur Çelik
Spor Editörü


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