Mesut Özil'in son durumu nasıl? Fenerbahçe Spor Kulübü'nden flaş açıklama

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden bu akşam oynanan Fenerbahçe - Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mesut Özil ile ilgili açıklama geldi.

Mesut Özil'in Antalyaspor ile oynanan maçta aldığı darbe sonrası ayak bileğinin burkulduğu ifade edildi. Fenerbahçeli oyuncuya çekilen MR'da ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem görüldüğü ifade edildi. Açıklamada Mesut Özil'in tedavisine başlanıldığı da belirtildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde"

"Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığımız karşılaşmada aldığı darbe sonrası ayak bileği burkulan Mesut Özil'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlenmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."