Mesut Özil'in yeni paylaşımı Fenerbahçe taraftarlarını heyecana soktu

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil, Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıracak bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesaplarındaki profil fotosunu değiştiren Özil, "Heyecan verici şeyler çok yakında" şeklinde bir mesaj paylaştı.

Özil'in yeni profil fotosu:

Paylaşım kısa sürede büyük etkileşim oranlarına ulaşırken, Fenerbahçe taraftarları yeni gelişme hakkında birçok fikir öne sürdü.

KENDİ MARKASIYLA İLGİLİ BİR YENİLİK Mİ?

Mesut Özil sosyal medya hesaplarını etkin bir şekilde kullanıyor. Yıldız oyuncunun, Twitter'da 24, Instagram'da 26 milyon takipçisi bulunuyor.

Özil bu iki platformdaki profil fotosunu da eş zamanlı olarak değiştirdi. Akla ilk gelen düşünce futbolcunun sahip olduğu "M10" markasıyla ilgili bir yeniliğin geleceği oldu.

DÜNYADA İLK OLABİLİR

Paylaşımda kullandığı görselden yola çıkılarak ortaya atılan diğer bir fikir ise kendi fan tokenını piyasaya sürmesi. Eğer bu doğru çıkarsa Özil, kendi tokenını çıkaran dünyada ilk futbolcu olma unvanına sahip olacak.

SÖYLENTİLERE CEVAP PEREİRA-MESUT VİDEOSU

Bunun yanı sıra bir paylaşım da Fenerbahçe Spor Kulübünden geldi. Klüp dikkat çeken bir video paylaşımında bulundu. Bir süredir sosyal medya üzerinde Mesut Özil ile Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira arasında husumet olduğu konuşuluyordu.

Videoda Vitor Pereira'nın Mesut Özil'e esprili bir şeyler söylediği ve yıldız futbolcunun kendisine güldüğü görüntülerine yer verilİyor. Sarı lacivertli kulübün bu paylaşımı söylentilere cevap niteliğinde yaptığı görülüyor.