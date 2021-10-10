10 ekim Ankara Katliamı anma mesajları | 10 Ekim Ankara Katliamı uzun, kısa mesajlar, görsellerHakkı Öcal kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hakkı Öcal olayı nedir?Proje Yöneticisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Proje Yöneticisi Maaşları ve İş İlanlarıMesut Özil'in yeni paylaşımı Fenerbahçe taraftarlarını heyecana soktuBagaj Taşıyıcısı (Bellboy) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıEkmek Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Ekmek Ustası Maaşları ve İş İlanları10 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?CNC Punch Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıTaksici aracına almadı, anne isyan etti! "Çocuğum üşüyor, kısa mesafe ama 100 lira vereyim" dediEczane İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Eczane İşçisi Maaşları ve İş İlanları
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. FENERBAHÇE
  4. Mesut Özil'in yeni paylaşımı Fenerbahçe taraftarlarını heyecana soktu

Mesut Özil'in yeni paylaşımı Fenerbahçe taraftarlarını heyecana soktu

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in sosyal medya üzerinden yaptığı "Heyecan verici şeyler çok yakında" paylaşımı Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.

Mesut Özil'in yeni paylaşımı Fenerbahçe taraftarlarını heyecana soktu

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil, Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıracak bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesaplarındaki profil fotosunu değiştiren Özil, "Heyecan verici şeyler çok yakında" şeklinde bir mesaj paylaştı.

Özil'in yeni profil fotosu:

Mesut Özil'in yeni paylaşımı Fenerbahçe taraftarlarını heyecana soktu

Paylaşım kısa sürede büyük etkileşim oranlarına ulaşırken, Fenerbahçe taraftarları yeni gelişme hakkında birçok fikir öne sürdü.

KENDİ MARKASIYLA İLGİLİ BİR YENİLİK Mİ?

Mesut Özil sosyal medya hesaplarını etkin bir şekilde kullanıyor. Yıldız oyuncunun, Twitter'da 24, Instagram'da 26 milyon takipçisi bulunuyor.

Mesut Özil'in yeni paylaşımı Fenerbahçe taraftarlarını heyecana soktu

Özil bu iki platformdaki profil fotosunu da eş zamanlı olarak değiştirdi. Akla ilk gelen düşünce futbolcunun sahip olduğu "M10" markasıyla ilgili bir yeniliğin geleceği oldu.

DÜNYADA İLK OLABİLİR

Paylaşımda kullandığı görselden yola çıkılarak ortaya atılan diğer bir fikir ise kendi fan tokenını piyasaya sürmesi. Eğer bu doğru çıkarsa Özil, kendi tokenını çıkaran dünyada ilk futbolcu olma unvanına sahip olacak.

Mesut Özil'in yeni paylaşımı Fenerbahçe taraftarlarını heyecana soktu

SÖYLENTİLERE CEVAP PEREİRA-MESUT VİDEOSU 

Bunun yanı sıra bir paylaşım da Fenerbahçe Spor Kulübünden geldi. Klüp dikkat çeken bir video paylaşımında bulundu. Bir süredir sosyal medya üzerinde Mesut Özil ile Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira arasında husumet olduğu konuşuluyordu.

Mesut Özil'in yeni paylaşımı Fenerbahçe taraftarlarını heyecana soktu

Videoda Vitor Pereira'nın Mesut Özil'e esprili bir şeyler söylediği ve yıldız futbolcunun kendisine güldüğü görüntülerine yer verilİyor. Sarı lacivertli kulübün bu paylaşımı söylentilere cevap niteliğinde yaptığı görülüyor.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT