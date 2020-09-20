Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama!

CNNTürk muhabiri Ceylan Sever'e konuşan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, "Yoğun bakımda değil, tedavisi sürüyor" ifadelerini kullandı.

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'la ilgili sosyal medyada dolaşan "hayatını kaybetti" iddialarına Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak tarafından da açıklama gelmişti. Yılmaz'ın tedavi sürecinde olduğunu söyleyen Albayrak, "Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'ın vefat ettiğine dair haberler gerçek dışıdır." ifadelerini kullanmıştı.