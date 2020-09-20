Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama!
Gelen son dakika haberine göre, eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili eşi Berna Yılmaz açıklama yaptı.
CNNTürk muhabiri Ceylan Sever'e konuşan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, "Yoğun bakımda değil, tedavisi sürüyor" ifadelerini kullandı.
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'la ilgili sosyal medyada dolaşan "hayatını kaybetti" iddialarına Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak tarafından da açıklama gelmişti. Yılmaz'ın tedavi sürecinde olduğunu söyleyen Albayrak, "Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'ın vefat ettiğine dair haberler gerçek dışıdır." ifadelerini kullanmıştı.
Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz’ın vefat ettiğine dair haberler gerçek dışıdır. Kendisi hastahanede tedavi altındadır.— Abdurrahim Albayrak (@_AAlbayrak) September 19, 2020