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  3. Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama!

Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama!

Gelen son dakika haberine göre, eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili eşi Berna Yılmaz açıklama yaptı.

Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama!

CNNTürk muhabiri Ceylan Sever'e konuşan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, "Yoğun bakımda değil, tedavisi sürüyor" ifadelerini kullandı.

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'la ilgili sosyal medyada dolaşan "hayatını kaybetti" iddialarına Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak tarafından da açıklama gelmişti. Yılmaz'ın tedavi sürecinde olduğunu söyleyen Albayrak, "Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'ın vefat ettiğine dair haberler gerçek dışıdır." ifadelerini kullanmıştı.

 

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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