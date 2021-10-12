Metafizik ne demek, TDK'ya göre Metafizik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Metafizik ne demek? Metafizik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi metafizik kelimesi. Peki metafizik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre metafizik nedir, metafizik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

METAFİZİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Metafizik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Metafizik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre metafizik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Doğaötesi

