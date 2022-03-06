Metaforik ne demek, TDK'ya göre Metaforik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Metaforik ne demek? Metaforik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi metaforik kelimesi. Peki metaforik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre metaforik nedir, metaforik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

METAFORİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Metaforik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Metaforik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre metaforik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Metafor ile ilgili, metafora ait

