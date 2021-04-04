Metal Kesim İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Metal Kesim İşçisi görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İş sağlığı ve güvenliği ve çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, sac kesme-dilimleme, giyotin makas, lazer kesim, plazma kesim, oksi-gaz ve profil kesim tezgahlarında, imalat resimlerine uygun şekilde kesme, dilimleme işlemlerini gerçekleştiren ve mesleki gelişimine ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Metal Kesim İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Metal Kesim İşçisi Maaşları

Metal Kesim İşçisi maaşı ortalama aylık 3.850 - TL’dir. En düşük maaşı 3.050 -TL, En yüksek ise 6.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Metal Kesim İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim bu meslek için yeterlidir.

Metal Kesim İşçisi Ne İş Yapar?

Metal Kesim İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) İş organizasyonu yapmak

d) Alet ve donanımlarının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

e) İş öncesi hazırlık yapmak

f) Ölçme aletlerini kontrol etmek

g) Kesim işlemini yapmak

h) Kullanılacak makine, donanım ve tezgahların kontrollerini gerçekleştirmek

i) Markalama yapmak

j) Lazer kesim makinesi için seçilen nozulun ve lensin ayarlarını yapmak

k) Oksi-gaz kesim tezgâhı için meme seçimi yapmak

l) Testereyi kesim işlemine hazırlamak

m) Kombine makası kesim işlemine hazırlamak

n) Giyotin makas ayarlarını yapmak

o) Hidrolik, pnömatik şerit ve daire (tepsi) testere, giyotin, kombine ve kollu makasta kesim işlemi yapmak

p) Kesme-dilimleme yapmak

q) Son işlemleri gerçekleştirmek

r) Kesilen parçaları kontrol etmek

s) İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

t) Sevk ve raporlama işlemlerini yapmak

u) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Metal Kesim İşçisi Meslek Ana Grubu:

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Metal Kesim İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Metal Kesim İşçisi mesleğinin meslek kodu 7223.99 olarak belirlenmiştir

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