Metal Mamuller Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Metal Mamuller Montaj İşçisi Maaşları, İş İlanları

Metal Mamuller Montaj İşçisi görev tanımı nedir, Metal Mamuller Montaj İşçisi ne iş yapar, Metal Mamuller Montaj İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Metal eşya imalinde hazırlanan ve ayrıca işlenmeğe lüzum göstermeyen parçaları takan kişidir.

Metal Mamuller Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Metal Mamuller Montaj İşçisi Maaşları

Metal Mamuller Montaj İşçisi maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Metal Mamuller Montaj İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Metal Mamuller Montaj İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Metal Mamuller Montaj İşçisi Olmak İçin Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmanız yeterlidir.

Metal Mamuller Montaj İşçisi Ne İş Yapar?

Metal Mamuller Montaj İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makine, motor veya diğer metal parçalarını almak ve takmak,

b) Parçaları cıvata , maşa, vida veya perçin, lehim işçiliği ve diğer metotlarla birleştirmek ve bozuk parçaları ilgililere bildirmek,

c) Projelere göre çalışabilir. Çok defa belirli bir kaç parçanın montajını yapabilir ve işin devamını diğer montaj işçilerine bırakabilir vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Metal Mamuller Montaj İşçisi Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar meslek ana grubu içerisinde yer alır.

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar alt ana grubundandır.

Meslek Grubu :

Meslek grubu da montajcılardan oluşur.

Metal Mamuller Montaj İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Metal Mamuller Montaj İşçisi mesleğinin meslek kodu 8219.01 olarak belirlenmiştir

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