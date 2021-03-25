Metal Pres Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Metal Pres Makinesi Operatörü İş İlanları

Pres Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Metal Pres Makinesi Operatörü mesleği hangi belgeleri gerektirir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Metal parçaları kalıplar, zımbalar yada diğer kesici aletlerle büken, zımbalayan, biçim veren, yiv açan yada başka türlü biçimler veren şahmerdan presleri yada çelik levha kıvırma tezgahları dışındaki güç preslerini çalıştıran kişidir.

Metal Pres Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Metal Pres Makinesi Operatörü Maaşları

Metal Pres Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük 2.826 -TL, En yüksek ise 3.730 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Metal Pres Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Metal Pres Makinesi Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak, Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmak bu mesleği yapmak için yeterlidir.

Metal Pres Makinesi Operatörü Ne İş Yapar?

Metal Pres Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Metal parçayı tezgahın kesici parçası ile sabit kalıp yada tezgahın yatağına kılavuzlara ve dayanaklara göre hizalayarak yerleştirmek,

b) Gerekirse emniyet cihazlarını çalıştırmak ve presi tek yada sürekli çalışma için ayarlamak,

c) Baskıyı bırakmak ve metali yerinden çıkartmak,

d) Yapılan parçaların doğruluğunu şablon ve diğer ölçü aletleri kullanarak kontrol etmek,

e) Kesici aletleri yada metal şekillendiricileri periyodik olarak yağlayabilmek,

f) Tezgahı ayarlayabilmek, kesici bıçakları değiştirebilmek,

g) Küçük onarımlar yapabilmek ve presi temizleyip yağlayabilmek,

h) Birden çok otomatik presi aynı zamanda çalıştırabilmek,

i) Kullandığı presin tipine göre sınıflandırabilir.

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Metal Pres Makinesi Operatörü Meslek Ana Grubu:

Meslek ana grubu Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri meslek alt ana grubunu oluşturmaktadır.

Meslek Grubu:

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörlerinden oluşmaktadır.

Metal Pres Makinesi Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Metal Pres Makinesi Operatörü mesleğinin meslek kodu 8121.72 olarak belirlenmiştir.

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