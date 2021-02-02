Metal Sac İşlemeci (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

Metal Sac İşlemeci (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi Amacı ve Gerekçesi

Metal Sac İşlemeci (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Ankara Sanayi Odası tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Metal Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Metal Sac İşlemeci (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardının 01 no’lu revizyonu MYK’nin görevlendirdiği Ankara Sanayi Odası tarafından hazırlanmış, MYK Metal Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Metal Sac İşlemeci (Seviye 3), iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma önlemlerini alarak, kalite yönetim sistemi gereklilikleri çerçevesinde mesleği ile ilgili imalat resimlerini okuyan, iş öncesi hazırlıkları yapan, basit türde makine ve donanımlar ile çeşitli türlerde sac/levha malzemelerin şekillendirme özelliklerine uygun olarak kesme, delme, bükme ve benzeri şekil verme işlemlerini gerçekleştiren, yüzey/kenar temizliği, alıştırma işlemlerinin ardından parçalara sökülebilir / sökülemeyen birleştirme işlemlerini uygulayan, işlem gören parçaların kontrol ve sevkiyle ilgili işlemleri ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri gerçekleştiren nitelikli kişidir.

Metal Sac İşlemeci (Seviye 3), sorumluğu altındaki makinenin işleyişinden, gerçekleştirdiği işlemlerin doğruluğundan, zamanlamasından, kalitesinden ve güvenli bir şekilde tamamlanmasından sorumludur. Sorumluluk alanları dışında kalan arıza ve aksaklıkları ilgili kişilere bildirir. İşlemi tamamlanmış parçaların imalat resminde belirtilen özelliklere sahip olması, çalışılan yerin ve kullanılan donanımın bakım ve temizliğinin yapılması, çalıştığı iş bölgesinin emniyetinin sağlanması Metal Sac İşlemecinin görev ve sorumlulukları arasında yer alır.

Standart kodu : 12UMS0236-3

Standart adı : Metal Sac İşlemeci

Metal Sac İşlemeci Seviyesi : Seviye 3

Revizyon Sayısı : 01

İlgili Olduğu Sektör : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar : Ankara Sanayi Odası

Yayınlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 01.11.2017 - 01.11.2017 / 30227 mükerrer

Metal Sac İşlemeci (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi Ulusal Belgesinin Tam Metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız