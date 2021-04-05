Metalurji Ve Malzeme Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Metalurji Ve Malzeme Mühendisi görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bileşiminde metal bulunan maden filizlerinden metal ve alaşımlarının elde edilmesi ve bunların belli işlemlerden geçirilerek endüstrinin istediği hammadde haline getirilmesi, plastik, seramik gibi metal olmayan maddelerin elde edilmesi ve işlenmesi çalışmalarını yürütme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Metalurji Ve Malzeme Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Metalurji Ve Malzeme Mühendisi Maaşları

Metalurji Ve Malzeme Mühendisi maaşı ortalama aylık 3.860 - TL’dir. En düşük maaşı 3.150 -TL, En yüksek ise 6.350 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Metalurji Ve Malzeme Mühendisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Bu meslek için lisans mezunu olma şartı bulunmaktadır.

Metalurji Ve Malzeme Mühendisi Ne İş Yapar?

Metalurji ve Malzeme Mühendisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Topraktan çıkarılan maden cevherleri üzerindeki artık maddelerin çeşitli yöntemlerle temizlenmesini sağlamak,

b) Yoğunlaşmış cevherin, ateş veya asitle eritme yöntemleriyle ergime ısılarına göre çeşitli fırınlarda ergitilerek, saflaştırılması işlemlerine gözcülük etmek,

c) Metal karışımlardan çeşitli alaşımlar elde edilmesi işlemlerini yürütmek,

d) Maden cevherlerinin en yüksek verimlilik ve kalitede üretimi için yeni yöntemler geliştirmek,

e) Cevherlerin yarı işlenmiş ürün haline getirilmesini sağlamak,

f) Metalurji sanayiindeki yeni gelişmeleri takip ederek uygulama alanına koymak,

g) Ergitilerek sıvı hale getirilmiş veya alaşımlandırılmış sıvı cevherin istenilen şekilde ve biçimde kalıplara döktürülmesini, mekanik yöntemlerle şekillendirilmesini sağlamak,

h) Kalıplara dökülmeyen cevherlerin tavlanmasını sağlamak,

i) Alaşımların elektrik, ısı iletkenliğini, sertliğini, dayanıklılığını ölçen fiziki ve kimyevi deneyler yapmak,

j) Metallerde yumuşaklık, hafiflik ve sağlamlık gibi istenilen özellikleri elde etmek için haddeleme ve tavlama işlemlerini geliştirmek, alaşımların standartlara uygunluğunu deneylerle saptamak,

k) Metal ve alaşımların fiziki özelliklerini saptamak için mikroskop, röntgen, spektroskop incelemeleri ve diğer araştırmaları yapmak,

l) Kalite kontrolünü sağlamak.

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Metalurji Ve Malzeme Mühendisi Meslek Ana Grubu:

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Metalurji Ve Malzeme Mühendisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Metalurji Ve Malzeme Mühendisi mesleğinin meslek kodu 2146.10 olarak belirlenmiştir

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