Metamorfizm ne demek, TDK'ya göre Metamorfizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Metamorfizm ne demek? Metamorfizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi metamorfizm kelimesi. Peki metamorfizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre metamorfizm nedir, metamorfizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

METAMORFİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Metamorfizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Metamorfizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre metamorfizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Başkalaşım

