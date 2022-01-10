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Metamorfizm ne demek, TDK'ya göre Metamorfizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Metamorfizm kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Metamorfizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Metamorfizm nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Metamorfizm kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Metamorfizm ne demek, TDK'ya göre Metamorfizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Metamorfizm ne demek? Metamorfizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi metamorfizm kelimesi. Peki metamorfizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre metamorfizm nedir, metamorfizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

METAMORFİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Metamorfizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Metamorfizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre metamorfizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Başkalaşım

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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