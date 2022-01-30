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Metapsişik ne demek, TDK'ya göre Metapsişik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Metapsişik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Metapsişik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Metapsişik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Metapsişik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Metapsişik ne demek, TDK'ya göre Metapsişik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Metapsişik ne demek? Metapsişik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi metapsişik kelimesi. Peki metapsişik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre metapsişik nedir, metapsişik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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METAPSİŞİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Metapsişik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Metapsişik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre metapsişik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ruhötesi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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