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Metastaz ne demek, TDK'ya göre Metastaz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Metastaz kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Metastaz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Metastaz nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Metastaz kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Metastaz ne demek, TDK'ya göre Metastaz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Metastaz ne demek? Metastaz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi metastaz kelimesi. Peki metastaz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre metastaz nedir, metastaz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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METASTAZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Metastaz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Metastaz kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre metastaz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yayılma

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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