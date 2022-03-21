Metbu ne demek, TDK'ya göre Metbu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Metbu ne demek? Metbu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi metbu kelimesi. Peki metbu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre metbu nedir, metbu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

METBU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Metbu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Metbu kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre metbu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kendisine bağlanılan

