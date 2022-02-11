Mete Çubukçu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mete Çubukçu'nun biyografisi

Gazetecilik alanının tecrübeli isimleri arasında yer alan Mete Çubukçu'nun kim olduğu araştırılıyor. Peki, Mete Çubukçu kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Mete Çubukçu'nun biyografisi...

METE ÇUBUKÇU KİMDİR?

59 yaşındaki Mete Çubukçu 1962 yılında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde doğmuştur.

Kuleli Askeri Lisesi'ni bitirdi. 12 Eylül 1980'den sonra Kara Harp Okulu'ndan ayrıldı. Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi radyo, televizyon ve sinema bölümünde yüksek lisans yaptı.

Gazeteciliğe 1986'da başladı. Karacan Yayınları ve Nokta dergisinde çalıştı. 1992'den bu yana televizyon haberciliği yapmaktadır.

Kanal 6, ATV, Star TV'de muhabirlik, NTV'de haber müdürlüğü yaptı. NTV'de "Mete Çubukçu ile pasaport" adlı programı hazırlayıp sunmaktadır.

Dünyanın birçok kriz ve savaş bölgesinde muhabirlik yaptı. Uzun yıllardır Ortadoğu konusunda yazıyor.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Sedat Simâvî Vakfı, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin yanı sıra birçok kuruluştan ödül almıştır. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülü sahibidir.

Birikim dergisi’nde ve Diken.com sitesinde yazıları yayımlanmaktadır. Yayınlanmış dört kitabı bulunmaktadır.

Çeşitli fakültelerde "uluslararası gazetecilik" ve "televizyon haberciliği" dersleri vermiştir.

METE ÇUBUKÇU'NUN KİTAPLARI

Bizim Filistin: Bir Direnişin Tarihçesi (2002, Metis Yayınları)

Ateş Altında Gazetecilik (2005, Metis Yayınları)

Ortadoğu’nun Yeniden İşgali (2006, Kalkedon Yayınları)

Yıkılsın Bu Düzen: Arap Ayaklanmaları ve Sonrası (2012, İletişim Yayınları)