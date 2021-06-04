Açık Hava Avrupa Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları Kıtasal Kota Turnuvası'nda, okçuluk alanında altın madalya kazanarak gurur kaynağımız olan Mete Gazoz'un hayatı merak ediliyor. Peki Mete Gazoz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Milli okçu Mete Gazoz hayatı, başarıları ve tüm detaylar haberimizde...

METE GAZOZ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA? MİLLİ OKÇU METE GAZOZ HAYATI, BAŞARILARI

8 Haziran 1999 tarihinde, İstanbul'da doğan 22 yaşındaki milli sporcumuz Mete Gazoz, İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdürmektedir.

Gazoz, Bakü'de düzenlenen ilk Avrupa Oyunları'nda ülkesini temsil etti.

Sıralama turunu 641 puanla 46. sırada tamamladı.

İlk turda eşleştiği Ukraynalı rakibine kaybederek elendi.

Nottingham'da düzenlenen 2016 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'ndaki bireysel kategorisinde gümüş madalya kazandı.

22 yaşındaki okçu, 2016 Yaz Olimpiyatları'na katılan Türkiye kafilesindeki en genç sporcu oldu.

Gazoz, Rio Olimpiyatları'ndaki ilk karşılaşmasında Fransız rakibi Plihon'u 6-5 yenerek bir üst tura yükseldi.

Son 32 turundaki ikinci maçta, 4 numaralı seri başı Hollandalı van den Berg'e 3-7 yenilerek elendi.

Açık Hava Avrupa Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları Kıtasal Kota Turnuvası'nda, okçuluk alanında altın madalya elde etti.